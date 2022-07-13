Житель Алтая признался в краже лодки «под грузом доказательств»

В Алтайском крае мужчина украл в соседнем селе лодку и спрятал за своим домом, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Бийска, который хранил лодку с водометным мотором «Yamaha» в селе Старая Ажинка Солтонского района. Ущерб он оценил более чем в 400 тысяч рублей.

«Оперативники установили, что вечером в поселок заезжал автомобиль, на котором и отбуксировали плавсредство. Сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали в ведомстве.

Не остался в стороне и владелец лодки — он размещал в соцсетях информацию о пропаже и развесил объявления в ближайших селах.

Житель Алтая украл лодку / Фото: 22.мвд.рф

«Совместная работа дала свой результат. Накануне был задержан подозреваемый в краже. Под грузом доказательств ему ничего не оставалось, как сознаться в содеянном и написать явку с повинной», — отметили в МВД.

41-летнему сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу в крупном размере».