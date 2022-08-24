Житель Алтая проник в магазин и наворовал товара на 250 тысяч
Мужчина похитил еду, сигареты, алкоголь и подарочные наборы
24 августа 2022, 14:15, Никита Черников
В Алтайском крае мужчина украл из магазина товаров почти на 250 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл в Ребрихинском районе. Директор торговой точки рассказал полицейским, что неизвестный сломал два замка и похитил еду, сигареты, алкоголь, а также подарочные наборы для женщин и мужчин.
«Сотрудники полиции по горячим следам в подвале заброшенного здания задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Продукты питания он успел употребить, а подарочные наборы хотел подарить своим знакомым», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража».
Ранее житель Новичихинского района украл у пенсионерки «очень дорогую её сердцу» швейную машинку, но быстро попался полиции.
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