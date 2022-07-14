Житель Алтая расстрелял и сжег в лесу бизнес-партнеров

В Республике Алтай будут судить 41-летнего жителя села Чендек Усть-Коксинского района, обвиняемого в двойном убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональный СК.

По данным ведомства, июньским днем 2021 года сельчанин привез своих знакомых, 39-летнего и 48-летнего жителей Иркутской области, на участок местности в урочище Березовая. Мужчины встретились, чтобы разобраться по поводу возникшего конфликта из-за продажи скота, за поставку которого потерпевшие заплатили, но при этом не получили его в пункте назначения на территории Кыргызстана.

«В ходе возникшей ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из нарезного огнестрельного оружия в обоих потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия. Прикрыв тела погибших ветками деревьев, злоумышленник, пытаясь скрыть следы совершенного им убийства, облил их бензином и поджег, после чего скрылся с места преступления», —говорится в сообщении.

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Неделю спустя сельчанин не выдержал и решил сдаться полиции. Он явился в территориальный отдел с явкой с повинной, где также выдал орудие убийства. Сейчас он находится под стражей.

При этом во время предварительного следствия мужчина изменил свою позицию и выдвинул версию о самозащите. Тем не менее в его отношении собрали внушительное количество доказательств. Обвинительное заключение уже утвердил прокурор. В ближайшее время его направят в республиканский Верховный Суд.