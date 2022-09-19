Житель Алтая разозлился на постоянно падающую пьяную знакомую и до смерти избил её

В Троицком районе Алтайского края мужчина до смерти избил знакомую, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, инцидент случился в одном из сёл муниципалитета в начале сентября.

«В вечернее время обвиняемый со своей близкой 43-летней знакомой возвращались из гостей домой. В связи с тем, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она постоянно падала, и мужчине приходилось её поднимать. Разозлившись на такое поведение, обвиняемый жестоко избил знакомую, нанося удары по голове и телу. Через три дня от полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

38-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и заключили его под стражу. Расследование продолжается.