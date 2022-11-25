Житель Алтая сдал полицейским мошенника, который «кинул» его с покупкой водительских прав

В Майминском районе Республики Алтай мошенник обманул мужчину, решившего купить водительское удостоверение, сообщили в региональном МВД.

Всё произошло в конце 2019 года. 36-летний местный житель узнал у знакомых контакты человека, который за деньги поможет ему в получении документа, и по телефону обсудил с ним сделку.

Мужчина передал «исполнителю» 35 тысяч рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший в итоге обратился в полицию.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение, где он признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину»).