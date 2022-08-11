Житель Алтая схватил сотрудницу Следственного комитета за руку и долго не отпускал

В Алтайском крае 32-летнего жителя Хабарского района обвиняют в применении насилия в отношении сотрудницы СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце июля мужчина пришёл пьяным в территориальный отдел Следственного управления и в служебном кабинете обматерил правоохранительницу, а затем с силой схватил её за руку и удерживал «в течение продолжительного времени».

Чем в итоге закончился конфликт, в краевом СК не уточнили. При этом отметили, что ранее обвиняемого уже неоднократно судили, в том числе за преступления против личности.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовное дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ ) продолжается.