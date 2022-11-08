Житель Алтая случайно сбил лошадь, а затем специально разделал её на мясо

В Республике Алтай житель Усть-Коксинского района стал фигурантом уголовного дела после того, как на автомобиле сбил лошадь и разделал её на мясо, сообщили в региональном МВД.

О забое животного в дежурную часть по Онгудайскому району заявил житель села Чендек. Мужчина, который является главой крестьянско-фермерского хозяйства, оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

«Табун лошадей, принадлежащих сельчанину, находился на свободном выпасе. Когда мужчина решил загнать животных на животноводческую стоянку, то не досчитался одной лошади. Самостоятельные поиски привели потерпевшего к месту забоя. Останки животного он обнаружил в овраге возле дороги», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 48-летний житель села Нижний Уймон, который уже признался в содеянном. С его слов, он сбил лошадь при подъезде к селу Горбуново, когда она пересекала дорогу. При этом мужчина решил не сообщать о случившемся в полицию и застрелил животное из незарегистрированного ружья, а затем разделал тушу и сложил мясо в багажник машины.

Во время обыска у мужчины дома изъяли мясо лошади и 23 патрона калибра 5,6 мм. Ружья у него не было: как пояснил сельчанин, он его выбросил в реку.

В итоге в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Кроме того, полицейские проведут трассологическую и баллистическую экспертизы, по результатам которых будут решать вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела — за незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия.