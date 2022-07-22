Житель Алтая сообщил в МВД, что его «избил полицейский»

В Алтайском крае мужчину будут судить за ложный донос на сотрудника полиции, сообщает региональный СК.

41-летний житель одного из сел Волчихинского района в апреле 2022 года позвонил на «телефон доверия» алтайского МВД и заявил, что его избил правоохранитель.

«Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обвиняемый, желая привлечь к уголовной ответственности полицейского, сообщил не соответствующие действительности сведения о преступлении», — рассказали в ведомстве.

Во время проверки информации мужчина пояснил, что никакого избиения не было и он просто решил оговорить полицейского.

Сельчанин вину признал полностью. Ему грозит до 3 лет лишения свободы за «заведомо ложное обвинение в совершении тяжкого преступления».

Ранее житель Барнаула выдумал ограбление из-за нежелания идти на работу. Ему грозит 2 года исправительных работ.