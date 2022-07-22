Житель Алтая сообщил в МВД, что его «избил полицейский»
Позже мужчина признался, что он просто решил оговорить правоохранителя
22 июля 2022, 16:45
В Алтайском крае мужчину будут судить за ложный донос на сотрудника полиции, сообщает региональный СК.
41-летний житель одного из сел Волчихинского района в апреле 2022 года позвонил на «телефон доверия» алтайского МВД и заявил, что его избил правоохранитель.
«Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обвиняемый, желая привлечь к уголовной ответственности полицейского, сообщил не соответствующие действительности сведения о преступлении», — рассказали в ведомстве.
Во время проверки информации мужчина пояснил, что никакого избиения не было и он просто решил оговорить полицейского.
Сельчанин вину признал полностью. Ему грозит до 3 лет лишения свободы за «заведомо ложное обвинение в совершении тяжкого преступления».
Ранее житель Барнаула выдумал ограбление из-за нежелания идти на работу. Ему грозит 2 года исправительных работ.
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