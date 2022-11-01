Житель Алтая убил одноклассника несколькими ударами в жизненно важные органы

В Алтайском крае мужчину признали виновным в убийстве товарища, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в июне 2022 года в одном из сёл Троицкого района, где осуждённый пил алкоголь со своим одноклассником.

«Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс несколько ножевых ранений в жизненно важные органы одноклассника, который от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

После этого сельчанин выкинул нож, забрал свои вещи и пошёл домой. На следующий день он вспомнил, что забыл телефон, и вернулся за ним, при этом не сообщил в полицию о содеянном.

Мужчина вину признал. Суд на семь лет отправил его в колонию строгого режима за убийство.

Ранее на Алтае сельчанин ножом порезал соперника после проигрыша в армрестлинге.