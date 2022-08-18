Житель Алтая убил подругу гражданской жены за то, что та предложила ему жить вместе

Житель Завьяловского района Алтайского края избил, а затем задушил подругу своей гражданской супруги, сообщили в региональном управлении СК.

15 августа в дом 40-летнего мужчины приехала подруга жены. Компания принялась отмечать встречу, но во время распития спиртного женщины разругались и хозяйка ушла из дома.

«Продолжив застолье, гостья стала нелицеприятно отзываться о гражданской супруге обвиняемого, а затем и вовсе предложила ему сожительство. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал избивать 46-летнюю женщину, а когда она попыталась убежать, задушил. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Сельчанину предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и заключили его под стражу. Расследование продолжается.