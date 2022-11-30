Житель Алтая заказал в соцсети одежду и не дождался посылки

Житель Бийска отправил мошеннику 11 тысяч рублей за посылку, которую в итоге не дождался, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, горожанин нашёл в соцсети аккаунт с широким ассортиментом верхней одежды и связался с продавцом. Владелец страницы предоставил бийчанину номер банковской карты для оплаты.

«Житель Бийска перечислил почти 11 тысяч рублей. А вот посылка с новой одеждой так и не пришла. Страница онлайн-магазина оказалась заблокирована. Пострадавший обратился за помощью в полицию», — рассказали в ведомстве, добавив, что злоумышленников уже ищут.

Ранее молодой житель Бийска внёс предоплату 25 тысяч рублей за несуществующий автомобиль.