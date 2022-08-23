Житель Алтая зарезал в бане инвалида

В Горно-Алтайске правоохранители завершили расследование уголовное дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, 9 июня двое мужчин распивали спиртное в строящейся бане на территории частного дома по улице Луговой. Во время застолья между горожанами возник конфликт, в результате которого злоумышленник не меньше пяти раз ударил собутыльника ножом в грудь и шею, после чего сбежал.

«От полученных телесных повреждений и обильной кровопотери 46-летний мужчина, являвшийся инвалидом III группы, скончался на месте происшествия. Его тело на следующий день обнаружил хозяин строения, пришедший проверить дом, в котором временно никто не проживал», — рассказали в ведомстве.

17 июня полицейские нашли преступника и задержали. Сейчас он находится под стражей, свою вину признал. Уголовное дело направили прокурору.