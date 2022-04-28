Житель Алтайского края 35 раз ударил знакомого ножом и мясорубкой и сел на девять лет
Поводом для расправы стала мелкая ссора
28 апреля 2022, 07:50, Никита Черников
В Алтайском крае суд признал виновным 35-летнего жителя Чарышского района в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Вечером 6 ноября 2021 года компания распивала спиртное в одном из сёл муниципалитета. Во время застолья между двумя мужчинами вспыхнула ссора по незначительному поводу.
«Хозяин дома нанёс гостю сначала мясорубкой, а затем ножом не менее 35 ударов по голове и телу», — рассказали в ведомстве.
39-летний потерпевший скончался на месте.
Свою вину обвиняемый признал. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
Ранее житель Алейска убил сожителя родственницы в его день рождения.
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