Житель Алтайского края 35 раз ударил знакомого ножом и мясорубкой и сел на девять лет

В Алтайском крае суд признал виновным 35-летнего жителя Чарышского района в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Вечером 6 ноября 2021 года компания распивала спиртное в одном из сёл муниципалитета. Во время застолья между двумя мужчинами вспыхнула ссора по незначительному поводу.

«Хозяин дома нанёс гостю сначала мясорубкой, а затем ножом не менее 35 ударов по голове и телу», — рассказали в ведомстве.

39-летний потерпевший скончался на месте.

Свою вину обвиняемый признал. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее житель Алейска убил сожителя родственницы в его день рождения.