Житель Алтая остался без денег, после того как мошенник «случайно» перевёл ему 12 тысяч рублей и попросил вернуть

В Новоалтайске мужчина стал жертвой мошенника, который перевёл ему на карту деньги, а затем попросил вернуть, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, 53-летнему горожанину поступило 12 тысяч. Позднее ему позвонил незнакомец и сообщил об ошибочной транзакции и потребовал эту сумму вернуть обратно.

«Спустя некоторое время злоумышленник снова связался с потерпевшим и сказал, что денежные средства не поступали на его расчётный счёт, и попросил направить их по другому телефону, а также назвать коды из СМС, которые будут приходить на телефон после перевода. В результате потерпевший так и сделал. С его карты списались все средства, включая личные сбережения, в размере более 45 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».