Житель Алтайского края может отправиться в колонию из-за желания побыстрее получить паспорт

21-летний житель Смоленского района обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные похитили у него рюкзак с документами в поезде Новосибирск — Бийск. Подробности случившегося сообщили в региональном ЛУ МВД.

Правоохранители выяснили, что никто у молодого человека ничего не крал. Кроме того, он даже не ехал в поезде, в котором, по его заявлению, произошла кража.

Сельчанин признался в том, что солгал о совершении преступлении. За счёт этого молодой человек рассчитывал быстрее получить утерянный паспорт.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, по которому ему грозит наказание вплоть до реального срока.

В полиции напомнили об ответственности за дачу ложных показаний.

“По одному из таких фактов гражданину, заявившему ложные сведения о краже паспорта и ювелирных изделий, суд с учётом отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима”, — отмечают правоохранители.