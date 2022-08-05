Житель Алтайского края незаконно напилил берёз на 50 тысяч рублей и попался полиции

В Залесовском районе Алтайского края сотрудники местного лесничества обнаружили незаконную рубку пяти берёз. Полицейские задержали подозреваемого.

Как сообщили в региональном МВД, предполагаемым лесорубом оказался 40-летний житель села Тундриха.

Он на тракторе перевёз деревья домой, распилил их на чурки и продал сельчанам.

Ущерб лесному хозяйству составил больше 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).