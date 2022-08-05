Житель Алтайского края незаконно напилил берёз на 50 тысяч рублей и попался полиции
Правоохранители возбудили уголовное дело
5 августа 2022, 11:45, Никита Черников
В Залесовском районе Алтайского края сотрудники местного лесничества обнаружили незаконную рубку пяти берёз. Полицейские задержали подозреваемого.
Как сообщили в региональном МВД, предполагаемым лесорубом оказался 40-летний житель села Тундриха.
Он на тракторе перевёз деревья домой, распилил их на чурки и продал сельчанам.
Ущерб лесному хозяйству составил больше 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).
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