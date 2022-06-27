Житель Алтайского края незаконно напилил деревья на 80 тысяч рублей и получил условный срок

43-летний житель Новичихинского района незаконно спилил четыре берёзы и тем самым нанёс ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. Мужчина получил условный срок, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился в декабре 2021 года. О факте нелегальной рубки узнал участковый «благодаря работе с населением». Полицейские изъяли у мужчины бензопилу и древесину, а также возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

В дальнейшем дело рассмотрели в суде.

«Новичихинский районный суд признал мужчину виновным, <...> назначив ему наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно», — говорится в сообщении.