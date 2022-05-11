Житель Алтайского края облил бензином и поджег свою сожительницу и ее сына

60-летнего жителя Топчихинского района осудят за то, что он поджег гараж, а после попытался сжечь свою гражданскую жену и ее сына. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 25 сентября 2021 года мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной в гараже своего дома.

Во время конфликта он взял канистру с бензином, облил им пол, стены и свою 64-летнюю гражданскую жену с ее сыном. После этого он поджег своих близких. Пострадавшим удалось выбежать из помещения и потушить на себе пламя.

Мать и сын получили термические ожоги тела второй и третьей степени. Кроме того, в результате пожара на соседнем участке сгорело строение. Ущерб составил более 91 тысячи рублей.

Во время следствия мужчина не признал свою вину и ее будут доказывать в суде.