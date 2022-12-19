Житель Алтайского края отдал 1,5 млн рублей мошенникам, которые пообещали сделать его богатым на бирже криптовалюты

Мужчина не смог отказаться от заманчивого предложения

19 декабря 2022, 15:46, Никита Черников

Фото: unsplash.com

60-летний житель Заринского района Алтайского края заявил в полицию на мошенников, которым он с августа 2021 года перевёл более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец с заманчивым предложением по инвестированию на бирже криптовалюты.

«Отличные, как ему казались, условия и большие деньги за короткий срок приглянулись мужчине, и он прошёл регистрацию. Вскоре с ним связался якобы менеджер и рассказал об основных принципах работы на бирже. Для того чтобы получать доход, необходимо внести на свой личный счёт через личный кабинет денежные средства и ими рассчитываться за валюту», — рассказали в ведомстве.

Потерпевший стал переводить свои накопления, а затем и брать кредиты. Но когда решил вывести деньги и ему это не удалось, он понял, что стал жертвой аферистов.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленников ищут.