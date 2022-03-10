Житель Алтайского края получил 7,5 года колонии за кражу денег со счетов детей-сирот

Выпускник детского дома получил семь лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима за кражу денег с банковских счетов сирот из Алтайского края, сообщает Следком региона.

К 2016 году 19-летний воспитанник детского дома уже стал лидером ОПГ. Он обратился к криминальному авторитету с предложением воровать деньги со счетов детей-сирот. Вместе они создали на территории Алтайского края преступное сообщество из двух организованных групп. В него вошли 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе 8 воспитанников детдома.

На протяжении двух лет преступники крали деньги детей-сирот, достигнувших совершеннолетия. Мошенники могли как уговаривать жертв перевести им средства, так и угрожать им. Например, осуждённый одному из сирот пообещал помочь с покупкой автомобиля. Парень совершил три вымогательства и одно мошенничество на сумму более 800 тыс. рублей.