Житель Алтайского края получил девять лет колонии за убийство знакомой

В Алтайском крае суд приговорил к девяти годам и двум месяцам колонии особого режима 48-летнего жителя Краснощёковского района, обвиняемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Инцидент случился февральской ночью в одном из сёл муниципалитета. В стенах жилого дома между пьяным мужчиной и его знакомой произошла ссора «по незначительному поводу».

Сельчанин в итоге минимум два раза ударил ножом женщину в живот и грудь. 35-летняя потерпевшая скончалась на месте.