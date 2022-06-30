Житель Алтайского края получил девять лет колонии за убийство знакомой
Пьяный мужчина набросился на женщину с ножом во время ссоры
30 июня 2022, 09:20, Никита Черников
В Алтайском крае суд приговорил к девяти годам и двум месяцам колонии особого режима 48-летнего жителя Краснощёковского района, обвиняемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Инцидент случился февральской ночью в одном из сёл муниципалитета. В стенах жилого дома между пьяным мужчиной и его знакомой произошла ссора «по незначительному поводу».
Сельчанин в итоге минимум два раза ударил ножом женщину в живот и грудь. 35-летняя потерпевшая скончалась на месте.
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