Житель Алтайского края пострадал при падении вертолета под Сургутом

29 августа в Сургутском районе вертолёт совершил жёсткую посадку. Среди пострадавших оказался уроженец Алтайского края.

По информации СМИ, всего на борту воздушного судна находились 10 человек. Предполагается, что вертолёт перевозил раненых вахтовиков.

По данным NEFT, одним из пострадавших в результате падения стал уроженец Алтайского края 1994 года рождения.

Отмечается, что в результате жёсткой посадки никто не погиб. Пострадавших доставили в больницу Сургута с травмами различной степени тяжести.