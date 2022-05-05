Житель Алтайского края пойдёт под суд за интим с 13-летней школьницей
Близкие отношения между мужчиной и девочкой происходили по взаимному согласию, но ребёнок на тот момент не достиг 14-летнего возраста
В Алтайском крае будут судить 28-летнего жителя Краснощёковского района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Мужчина вступил в интимные отношения с 13-летней школьницей летом 2021 года.
«Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, — это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла 14-летнего возраста», — говорится в сообщении.
Сельчанин признал вину. Уголовное дело передали в суд.