Житель Алтайского края пойдёт под суд за интим с 13-летней школьницей

Близкие отношения между мужчиной и девочкой происходили по взаимному согласию, но ребёнок на тот момент не достиг 14-летнего возраста

5 мая 2022, 09:06, Никита Черников

В Алтайском крае будут судить 28-летнего жителя Краснощёковского района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Мужчина вступил в интимные отношения с 13-летней школьницей летом 2021 года.

«Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, — это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла 14-летнего возраста», — говорится в сообщении.

Сельчанин признал вину. Уголовное дело передали в суд.

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