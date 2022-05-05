Житель Алтайского края пойдёт под суд за интим с 13-летней школьницей

В Алтайском крае будут судить 28-летнего жителя Краснощёковского района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Мужчина вступил в интимные отношения с 13-летней школьницей летом 2021 года.

«Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, — это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла 14-летнего возраста», — говорится в сообщении.

Сельчанин признал вину. Уголовное дело передали в суд.