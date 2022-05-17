Житель Алтайского края устроил пьяный дебош в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока полицейские задержали жителя Алтайского края, который устроил пьяный дебош. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина умышленно сломал досмотровое оборудование воздушной гавани.

Пассажир планировал улететь ночным рейсом в Петропавловск-Камчатский, но по неизвестным причинам от посадки в самолёт отказался. В состоянии алкогольного опьянения он спустился в зону хранения багажа, где сломал стационарную рамку металлодетектора, монитор и системный блок компьютера.

Однако задержание не помогло успокоить мужчину. Когда полицейские доставили жителя Алтая в комнату для задержанных, он продолжил буянить и сломал там видеокамеру.

Опьянение дебошира подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении мужчины составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, ему грозит возбуждение уголовного дела.