Житель Алтайского края утонул в бассейне на Камчатке

39-летний житель Алтайского края утонул в бассейне аквапарка на Камчатке. Об этом сообщает портал «Кам 24».

Тело мужчины обнаружили вечером 11 июня. Представители регионального СК отметили, что по данному факту организована проверка.

Утопление в бассейне — предварительная версия гибели.

Сообщается, что из Алтайского края мужчина приехал для того, чтобы работать на путине.

Ранее сообщалось, что в Крыму двух детей на надувном матрасе унесло в море. Спасти их не удалось.