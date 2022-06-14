Житель Алтайского края утонул в бассейне на Камчатке
39-летний мужчина прилетел в регион для работы на путине
14 июня 2022, 08:41, Илья Звягинцев
39-летний житель Алтайского края утонул в бассейне аквапарка на Камчатке. Об этом сообщает портал «Кам 24».
Тело мужчины обнаружили вечером 11 июня. Представители регионального СК отметили, что по данному факту организована проверка.
Утопление в бассейне — предварительная версия гибели.
Сообщается, что из Алтайского края мужчина приехал для того, чтобы работать на путине.
Ранее сообщалось, что в Крыму двух детей на надувном матрасе унесло в море. Спасти их не удалось.
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