Житель Алтайского края заработал почти 100 тысяч рублей на несуществующем приюте для собак

Безработный житель Алтайского края опубликовал в Сети объявление по сбору средств для выдуманного им приюта для собак «Доброе сердце», якобы расположенного в Курьинском районе. Об этом пишет «КП-Барнаул» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Посты с просьбами о материальной помощи на содержание приюта мужчина публиковал с мая 2020-го по апрель 2021 года. Для убедительности он выкладывал фото животных, которые находил в интернете.

Неравнодушные люди, в основном женщины, поверили злоумышленнику и перевели ему больше 98 тысяч рублей. Жертвами оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Крыма и Краснодарского края.

Центральный районный суд Барнаул признал афериста виновным в 12 эпизодах мошенничества и приговорил его к трём годам и семи месяцам лишения свободы. Однако с учётом того, что в рамках расследования он возместил ущерб, наказание сделали условным с испытательным сроком четыре года.