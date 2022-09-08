Житель Алтайского края застрелил родного брата жены из ревности

39-летнего жителя Смоленского района Алтайского края подозревают в убийстве родного брата супруги. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, родственник приехал в одно из сел района в гости.

Встречу компания отметила распитием спиртного, а вечером 6 сентября между мужчинами произошел конфликт из-за ревности. Хозяин дома взял незарегистрированное ружье и выстрелил в грудную клетку гостя, который скончался на месте.

Подозреваемого заключили под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления мужчине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.