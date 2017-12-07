Житель Братска повторил сценарий "Иронии судьбы" и сел в тюрьму за убийство

25-летний житель Братска получил наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство случайного человека, которого он принял за любовника жены. Об этом пишет Lenta.ru.

Известно, что пьяный сибиряк поехал к своей жене, но перепутал адрес дома. За дверью, очень похожей на собственную, мужчина услышал мужской и женский голоса. Дверь открыл 40-летний мужчина. Обвиняемый подумал, что это любовник его жены, и пырнул его ножом.

Следствие выяснило, что убийство произошло по недоразумению.