Житель Горно-Алтайска пойдет под суд за избиение мужчины лопатой до смерти

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Горно-Алтайска (Республика Алтай), которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел 18 октября текущего года на земельном участке одного из домов в садоводческом товариществе "Березовая роща". Между обвиняемым и 32-летним потерпевшим произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил мужчину лопатой по голове и телу. Потерпевший от полученных повреждений скончался спустя 11 дней, 29 октября.

В данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.