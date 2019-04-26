Житель Горно-Алтайска устроил лобовое ДТП и драку из-за арматуры

Авария с последующей дракой случилась вечером 24 апреля прямо под окнами полиции в Горно-Алтайске, сообщают "Новости Горного Алтая". За ней последовала драка.

По предварительной информации, началось все с того, что водитель и пассажиры синего ВАЗ-2107 заприметили обрезки металлоконструкций и решили их похитить, набрав в стоящее тут же ведро.

Свидетелем этого стал владелец арматуры. Проигнорировав его требование положить чужое имущество на место, похитители попытались скрыться.

Хозяин металла сел в свой автомобиль "Жигули" и бросился в погоню. В результате ему все-таки удалось догнать обидчиков, правда, ценой лобового столкновения.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.