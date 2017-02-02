Житель Костромы организовал в детском саду нарколабораторию
Злоумышленник с помощниками в детсаду занимались фасовкой наркотиков
Фото: kerek-info.kz
28-летний житель Костромы, которого обвиняют в ряде преступлений, связанных с наркотиками, предстанет перед судом, пишет "Российская газета".
По данным следователей, молодой человек, который самостоятельно употреблял наркотики, распространял "соли" в городе с помощью "закладок".
Подчеркивается, что злоумышленник собрал группу помощников из молодых людей. За товаром он ездил в Ярославль, а в детском саду, где работал один из членов группы, подозреваемые занимались фасовкой наркотиков.
Местоположение тайников сообщали клиентам во время покупки. Правоохранителям удалось изъять часть наркотиков у покупателей, другую – в "закладках". Всего костромич успел реализовать свыше 12 граммов "солей".
Мужчине предъявили обвинение в нескольких эпизодах незаконной торговли наркотиками группой лиц в значительном и крупном размере.