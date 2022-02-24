Житель Новоалтайска представлялся сотрудником ФСБ и "шпионил" за чиновником

40-летний уроженец Новоалтайска представлялся действующим сотрудником ФСБ. За использование фейковых документов Майминский районный суд приговорил его к ограничению свободы, сообщает “Банкфакс”.

В мае прошлого года сотрудники УФСБ досмотрели личный автомобиль мужчины и нашли поддельное удостоверение подполковника и четыре комплекта автомобильных номеров. Также они обнаружили устройство, похожее на детектор камер и жучков.

Выяснилось, что мужчина пользовался фальшивым документом для “проведения незаконных оперативно-разыскных мероприятий” и решения вопросов с ГИБДД. Он дважды предъявлял фейковое удостоверение сотрудникам, чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД.

В ходе судебного разбирательства подсудимый указывал, что с 2002 по 2018 год работал в органах внутренних дел на должностях оперативного состава, а поддельный документ получил годом позже. В Республике Алтай осуждённый интересовался деятельностью начальника “Горно-Алтайавтодор”. В приговоре имя руководителя скрыто инициалами – З.К.В. По мнению свидетеля, мужчина хотел найти на него компромат.