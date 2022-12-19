Житель Новоалтайска украл деньги с чужой банковской карты и попался полиции

В Новоалтайске мужчина украл у новой знакомой банковскую карту и оплатил ею покупки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

59-летняя местная жительница обратилась в полицию. С её слов, о хищении денег она узнала после того, как ей пришло SMS о списании.

«Полицейские установили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной. Они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент она дала новому знакомому карту, он сходил с ней в магазин, после чего вернул владелице. В конце вечера женщина уснула. Тогда подозреваемый взял у неё из кармана банковскую карту и, пока потерпевшая спала, потратил на свои нужды снятую наличность в сумме 6 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

40-летнего ранее судимого подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о тайном хищении денег с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).