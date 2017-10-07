Житель Новосибирска задушил мать, а тело выбросил в мусорный контейнер

Сотрудники правоохранительных органов установили личность женщины, чье тело было найдено на свалке Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В ведомстве уточняют, что тело с признаками насильственной смерти женщины было найдено 27 сентября. Позже удалось выяснить ее личность. Убитой оказалась 54-летняя жительница Ленинского района.

Подозреваемым в убийстве оказался 31-летний ранее судимый за разбой сын погибшей. Мужчину опросили на полиграфе. Подозреваемый рассказал, что в ночь с 26 на 27 сентября между ним и его матерью произошел конфликт, в ходе которого он нанес матери многочисленные удары, а затем задушил. Когда женщина умерла, сын вынес её тело в расположенный недалеко от дома мусорный контейнер.

По данному факту возбуждено уголовное дело.