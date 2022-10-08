Житель Омска украл в Белокурихе пять смартфонов и пытался сбежать в Республику Алтай

Сотрудники полиции задержали в Белокурихе 36-летнего жителя Омска, который своровал сотовые телефоны и хотел сбежать в Республику Алтай. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, кражу он совершил в одном из офисных помещений по ремонту техники, где на витрине располагались смартфоны.

Отмечается, что мужчина приезжал в город-курорт в гости к своей знакомой. Сумма ущерба от противоправных действий составила почти 25 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД по горячим следам на трассе в Троицком районе задержали подозреваемого мужчину. При себе у него обнаружены пять телефонов, которые он планировал продать. В настоящий момент они изъяты и будут возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.