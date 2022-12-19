Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге, метелях, гололедице и сильном ветре

Непогода ждёт жителей Алтайского края во вторник, 20 декабря, предупредили в региональном МЧС. По данным синоптиков, в регионе прогнозируется сильный ветер, метели, гололедица, снегопады.

«Ожидается усиление ветра до 12-17 м/с, по юго-востоку порывы до 22 м/с, ночью в восточных районах сильный снег, метели, в предгорьях днём мокрый снег, гололёдные явления. На дорогах местами гололедица, в восточных районах снежные заносы», — говорится в сообщении.

Больше всего снега выпадет в Троицком, Зональном, Бийском, Целинном, Красногорском и Чарышском районах. А наиболее сильные порывы прогнозируются в Алейском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Курьинском и Змеиногорском районах.

Из-за этого возможны обрывы ЛЭП, аварии на трансформаторных подстанциях, падения деревья, слабозакреплённых конструкций и увеличение числа ДТП, в связи с чем стоит быть осторожным и по возможности оставаться дома.