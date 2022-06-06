Жителей алтайского села терроризирует огромный бык

Бродячий бык терроризирует жителей села Титовка Егорьевского района Алтайского края, сообщил очевидец в сообществе «В курсе 22».

Животному, по его словам, около 4-5 лет, а весит он порядка 700 килограммов.

«Он ломает изгородь. Если зашёл во двор или огород, то выгнать его невозможно», — рассказал сельчанин.

При этом у быка есть хозяйка, отмечает местный житель, однако на все претензии она говорит, что справиться с ним не может, так как она одинокая и пожилая. Родственники, по его информации, тоже разводят руками.

«Бык так и продолжает ломать ограды, доводя жителей села до белого каления», — посетовал житель села.

Ранее сообщалось, что медвежат-сирот из Красноярского края будут выхаживать в Алтайском заповеднике. Повезли их до заказника при этом на неисправной машине.