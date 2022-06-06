Жителей алтайского села терроризирует огромный бык
Поделать с ним сельчане ничего пока не могут
Бродячий бык терроризирует жителей села Титовка Егорьевского района Алтайского края, сообщил очевидец в сообществе «В курсе 22».
Животному, по его словам, около 4-5 лет, а весит он порядка 700 килограммов.
«Он ломает изгородь. Если зашёл во двор или огород, то выгнать его невозможно», — рассказал сельчанин.
При этом у быка есть хозяйка, отмечает местный житель, однако на все претензии она говорит, что справиться с ним не может, так как она одинокая и пожилая. Родственники, по его информации, тоже разводят руками.
«Бык так и продолжает ломать ограды, доводя жителей села до белого каления», — посетовал житель села.
Ранее сообщалось, что медвежат-сирот из Красноярского края будут выхаживать в Алтайском заповеднике. Повезли их до заказника при этом на неисправной машине.