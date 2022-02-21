Жители Алтайского края стали на 10% чаще травмироваться на производстве

Количество травм на производстве в Алтайском крае в 2021 году выросло на 10%. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на коллегии региональной прокуратуры, пишет ТАСС.

С работниками предприятий произошло 124 инцидента с травмированием на производстве или гибелью людей.

Также Демешин рассказал, что с 2019 по 2021 год в Алтайском крае число преступлений в сфере информационных технологий выросло в 1,7 раза — с 6,1 тыс. до 10,6 тыс. При этом большая часть роста пришлась на 2020 год — по его итогам зафиксировали 10,3 тыс. правонарушений. За 2021 год число преступлений приросло менее значительно, в итоге составив 10 631.