Жители Алжира переоделись женщинами, чтобы перевезти наркотики через границу
Чтобы скрыть внешность, мужчины осветлили кожу большим количеством тонального крема
9 февраля 2022, 18:55
Полиция Алжира задержала мужчин, которые пытались провезти наркотики через границу. Чтобы таможенники ничего не заподозрили, злоумышленники переоделись в женщин, сообщает Mash.
Для сокрытия внешности мужчины осветлили кожу большим количеством тонального крема, а также надели платья и платки. Под них перевозчики спрятали пакеты с героином, кокаином, а также телефоны и наличные.
Ранее двое подростков 16 и 18 лет из Бийска попались на торговле запрещенными веществами в интернете. В октябре 2021 года они получили информацию о местонахождении партии наркотиков и попытались её продать, однако полиция их арестовала.
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