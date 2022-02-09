Жители Алжира переоделись женщинами, чтобы перевезти наркотики через границу

Полиция Алжира задержала мужчин, которые пытались провезти наркотики через границу. Чтобы таможенники ничего не заподозрили, злоумышленники переоделись в женщин, сообщает Mash.

Для сокрытия внешности мужчины осветлили кожу большим количеством тонального крема, а также надели платья и платки. Под них перевозчики спрятали пакеты с героином, кокаином, а также телефоны и наличные.

Ранее двое подростков 16 и 18 лет из Бийска попались на торговле запрещенными веществами в интернете. В октябре 2021 года они получили информацию о местонахождении партии наркотиков и попытались её продать, однако полиция их арестовала.