Жители Бийска перепугались звукам взрывов, которые прозвучали в районе оборонного предприятия

Жители Бийска перепугались от взрывов, которые раздались в районе оборонного предприятия ФНПЦ «Алтай». Как сообщает «Бийский рабочий», в Единой дежурно-диспетчерской службе города, предприятие произвело запланированные взрывные работы.

Жители города отметили, что кроме хлопков ощутили толчки, а стекла в окнах задребезжали. По плану, должно было прозвучать не менее 10 взрывов.

Напомним, что схожие взрывы встревожили жителей Бийска ровно месяц назад, 28 сентября практически в то же время бийчан напугал грохот. Тогда это были такие же плановые работы на оборонном предприятии.