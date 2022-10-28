Жители Бийска перепугались звукам взрывов, которые прозвучали в районе оборонного предприятия
Жители города отметили, что кроме хлопков ощутили толчки, а стекла в окнах задребезжали
28 октября 2022, 18:57
Жители Бийска перепугались от взрывов, которые раздались в районе оборонного предприятия ФНПЦ «Алтай». Как сообщает «Бийский рабочий», в Единой дежурно-диспетчерской службе города, предприятие произвело запланированные взрывные работы.
Жители города отметили, что кроме хлопков ощутили толчки, а стекла в окнах задребезжали. По плану, должно было прозвучать не менее 10 взрывов.
Напомним, что схожие взрывы встревожили жителей Бийска ровно месяц назад, 28 сентября практически в то же время бийчан напугал грохот. Тогда это были такие же плановые работы на оборонном предприятии.
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