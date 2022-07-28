Жители Новосибирска организовали стихийный мемориал на месте убийства 17-летней девушки
Люди несут цветы туда, где 27-летний мужчина на глазах у очевидцев жестоко зарезал возлюбленную
Стихийный мемориал образовался в Новосибирске на месте, где 27-летний мужчина жестоко зарезал 17-летнюю девушку. Об этом сообщает «Сиб. фм».
На улице Лесосечной в Советском районе люди складывают цветы и мягкие игрушки.
Напомним, о жестоком убийстве стало известно 27 июля. Момент попал на запись видеорегистратора одного из проезжающих мимо автомобилей.
27-летний мужчина догнал убегающую от него 17-летнюю возлюбленную и нанёс ей множество ударов ножом.
Подозреваемый уже задержан. Убитую он не просто знал, а был с ней в отношениях, рассказали журналистам знакомые погибшей. По их словам, серьёзные конфликты у пары случались и раньше.
Позднее стало известно, что родители убитой неоднократно обращались в полицию с заявлениями на молодого человека, поскольку он избивал их дочь.