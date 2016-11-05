Жители Новосибирска подрались в очереди закусочной "Подорожник"

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Восемь человек поссорились и подрались в новосибирском мини-кафе "Подорожник" поздно вечером в пятницу, 4 ноября. Разнимали "бойцов" сотрудники полиции, сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уточняется, что потасовка произошла около 21:30. По данным полиции, в очереди поссорились две незнакомые компании молодых людей, состоявшие из четырех человек в каждой.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что конфликт произошел на бытовой почве - "кто-то кого-то толкнул, слово за слово". Сотрудников правопорядка вызвал один из участников конфликта. Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли драку. Серьезно в потасовке никто не пострадал. Сейчас по данному факту провоохранители проводят проверку.

Четырех участников драки - по двое из каждой компании - полицейские привезли в дежурную часть, где опросили их, а позже отпустили. Точных возрастов "бойцов" в ГУ МВД оперативно не сообщили, однако известно, что полицию вызвал 19-летний житель города.

В то же время подписчики группы "Инцидент" "ВКонтакте" рассказали, что драка была более серьезной: компания из восьми подростков поссорилась с шестью мужчинами. По словам очевидцев, началась потасовка, а затем один из мужчин достал пистолет "Оса" и открыл огонь по подросткам, которые сразу разбежались. После этого подъехал патруль, добавил он.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что полицейские пистолета на месте драки не увидели, участники потасовки и работники мини-кафе об оружии также не упоминали.