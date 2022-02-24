Жители Заринска попались ФСБ, когда забирали пакет с наркотиками из тайника

Двое жителей Заринска приговорены к длительным срокам за работу курьерами-закладчиками в интернет-магазине по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю.

Летом 2021 года мужчины из Заринска приобрели крупную партию наркотиков, которую планировали мелко расфасовать и спрятать в тайниках на территории города. Клиентов они намеревались искать в интернете.

Когда курьеры решили забрать тайник с 238 граммами смеси с производным N-метилэфедрона, их арестовали сотрудники ФСБ. Один из задержанных попытался уничтожить телефон, в котором были контакты поставщиков наркотиков.

В ходе следствия оба фигуранта признали вину в полном объёме. Их приговорили к 8,6 и 8,7 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.