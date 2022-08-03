Жительница Алтая купила у мошенников баню и теперь «парится» не так, как хотела
В компании указали, что срок доставки бани — 20 дней
3 августа 2022, 12:16
В Алтайском крае женщина решила купить баню, нашла в интернете подходящее объявление и потеряла деньги, сообщает региональное МВД.
«В начале июля 45-летняя жительница одного из сёл Немецкого национального района нашла сайт по продаже бань и решила приобрести строение за 228 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Женщине выслали подписанный директором и бухгалтером договор. На банковскую карту она отправила предоплату — 114 тысяч рублей.
В компании указали, что срок доставки бани — 20 дней. После этого все номера сотрудников стали недоступны.
В полиции возбудили уголовное дело. Если аферистов найдут, им грозит до пяти лет лишения свободы за «групповое мошенничество с причинением значительного ущерба».
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