Жительница Алтая купила у мошенников баню и теперь «парится» не так, как хотела

В Алтайском крае женщина решила купить баню, нашла в интернете подходящее объявление и потеряла деньги, сообщает региональное МВД.

«В начале июля 45-летняя жительница одного из сёл Немецкого национального района нашла сайт по продаже бань и решила приобрести строение за 228 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщине выслали подписанный директором и бухгалтером договор. На банковскую карту она отправила предоплату — 114 тысяч рублей.

В компании указали, что срок доставки бани — 20 дней. После этого все номера сотрудников стали недоступны.

В полиции возбудили уголовное дело. Если аферистов найдут, им грозит до пяти лет лишения свободы за «групповое мошенничество с причинением значительного ущерба».