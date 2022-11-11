Жительница Алтая перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей в надежде спасти сбережения

32-летняя жительница Майминского района Республики Алтай стала жертвой мошенников и лишилась 380 тысяч рублей, сообщили в региональном МВД.

Женщина рассказала полицейским, что ей поступил звонок якобы от сотрудников банка, которые убедили её в том, что неизвестные пытаются завладеть её деньгами. И чтобы не потерять сбережения, они заявили о необходимости создать «зеркальный кредит».

«С помощью личного кабинета в мобильном приложении сельчанке удалось оформить на своё имя два кредита на сумму 110 и 270 тысяч рублей. Далее по инструкции мошенников под предлогом перевода денежных средств на „безопасный счёт“ вся сумма была обналичена в одном из банкоматов и переведена злоумышленникам более 20 транзакциями», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленников ищут.

Ранее аферисты похитили у жительницы Барнаула 13,5 млн рублей.