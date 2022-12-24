Жительница Алтая перевела злоумышленникам 700 тысяч рублей в надежде защититься от мошенников

Деньги жительница Заринска сняла с кредитных карт

24 декабря 2022, 13:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Заринске полицейские устанавливают личности дистанционных мошенников, похитивших у горожанки 700 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 28-летней женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она пояснила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на горожанку и ей нужно связаться с работником банка, чтобы прервать мошеннические операции.

«Далее на связь вышел лжесотрудник организации, под руководством которого заявительница выполняла все указания. В результате всех манипуляций потерпевшая со своих кредитных карт сняла 700 тысяч рублей. Все деньги она перевела на указанный счёт и только после этого поняла, что попала в руки мошенников. Обратилась за помощью в полицию», — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).