Жительница Алтая взяла в кредит 365 тысяч рублей и перевела всё мошенникам
Полицейские возбудили уголовное дело
6 декабря 2022, 16:07, Никита Черников
Жительница Бийска стала жертвой мошенников и влезла в долги, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, 48-летней горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, а затем через «стандартные фразы о мошеннических атаках на её счёт» убедил срочно оформить кредит и сразу же перевести деньги в «безопасную ячейку».
«Жительница Бийска поверила „консультанту“, сделала всё по инструкции и в „резерв“ ушли 300 000 рублей. Однако тот же молодой человек позвонил повторно и сообщил, что предыдущий договор аннулирован. Для благополучного исхода ситуации нужно назвать код из СМС. После этого бийчанке пришло сообщение о списании с кредитной карты 65 000 рублей», — говорится в сообщении.
После этого женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
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