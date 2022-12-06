Жительница Алтая взяла в кредит 365 тысяч рублей и перевела всё мошенникам

Жительница Бийска стала жертвой мошенников и влезла в долги, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 48-летней горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, а затем через «стандартные фразы о мошеннических атаках на её счёт» убедил срочно оформить кредит и сразу же перевести деньги в «безопасную ячейку».

«Жительница Бийска поверила „консультанту“, сделала всё по инструкции и в „резерв“ ушли 300 000 рублей. Однако тот же молодой человек позвонил повторно и сообщил, что предыдущий договор аннулирован. Для благополучного исхода ситуации нужно назвать код из СМС. После этого бийчанке пришло сообщение о списании с кредитной карты 65 000 рублей», — говорится в сообщении.

После этого женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).