Жительница Барнаула до смерти забила мужа сковородой после многодневного запоя

В Алтайском крае женщину будут судить за убийство супруга по неосторожности, сообщает региональный СК.

«В начале мая 2022 года в Барнауле обвиняемая на протяжении нескольких дней распивала спиртное с супругом. В ходе конфликта на бытовой почве женщина нанесла более 40 ударов по телу и голове мужчины, в том числе металлической сковородой», — рассказали в ведомстве.

Через несколько дней потерпевший скончался от полученных травм.

55-летняя женщина вину признала. Выяснилось, что ранее она неоднократно избивала супруга. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».