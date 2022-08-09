Жительница Барнаула до смерти забила мужа сковородой после многодневного запоя
Женщина и ранее избивала супруга, но не так сильно, как в последний раз
9 августа 2022, 11:07
В Алтайском крае женщину будут судить за убийство супруга по неосторожности, сообщает региональный СК.
«В начале мая 2022 года в Барнауле обвиняемая на протяжении нескольких дней распивала спиртное с супругом. В ходе конфликта на бытовой почве женщина нанесла более 40 ударов по телу и голове мужчины, в том числе металлической сковородой», — рассказали в ведомстве.
Через несколько дней потерпевший скончался от полученных травм.
55-летняя женщина вину признала. Выяснилось, что ранее она неоднократно избивала супруга. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».
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