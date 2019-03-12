Жительница Барнаула хотела убить соседку, узнавшую об отсутствии прописки

Жительница Барнаула пыталась убить соседку за угрозы рассказать полиции, что та живет без прописки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, 9 марта между женщинами произошла очередная ссора. Одна из них пригрозила, что расскажет полицейским об отсутствии прописки у соседки и права жить в квартире.

Испугавшись, что знакомая действительно осуществит угрозу, 58-летняя горожанка взяла нож и шесть раз ударила им оппонентку.

Спасти жизнь потерпевшей удалось только благодаря своевременной помощи медиков.

Подозреваемая задержана и заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.