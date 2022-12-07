Жительница Барнаула «инвестировала» в мошенников 260 тысяч рублей

Жительница Барнаула 1959 года рождения обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Горожанка рассказала, что увидела сообщение о дополнительном заработке в социальных сетях и поспешила воспользоваться возможностью.

Женщина связалась с «менеджером», под инструкции которого она «вложила» в схему 200 тысяч кредитных денег и 60 тысяч собственных накоплений.

«После того как у женщины стали заканчиваться деньги, лжеконсультант удалил всю переписку и добавил пенсионерку в чёрный список. Заявительница поняла, что всё это время её обманывали, и обратилась в полицию», — рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.